Оценена эффективность вакцины и лекарств против COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

По мнению специалиста, лекарственные средства никогда не смогут стать полноценной альтернативой вакцин. В частности это связано с тем, что они профилактируют и работают на разных стадиях заражения у пациента с covid-19.

- Таким образом, они могут лишь дополнять друг друга, - пояснил специалист свои слова в беседе с газетой "Известия".