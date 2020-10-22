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Коронавирус Covid-19

Оценена эффективность вакцины и лекарств против COVID-19

Лекарственные средства вряд ли когда-то смогут стать полноценной альтернативой вакцин, считает эксперт
Юлия КЕКОВА
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Оценена эффективность вакцины и лекарств против COVID-19

Оценена эффективность вакцины и лекарств против COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

По мнению специалиста, лекарственные средства никогда не смогут стать полноценной альтернативой вакцин. В частности это связано с тем, что они профилактируют и работают на разных стадиях заражения у пациента с covid-19.

- Таким образом, они могут лишь дополнять друг друга, - пояснил специалист свои слова в беседе с газетой "Известия".