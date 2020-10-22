«Союз МС-16» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

«Союз МС-16» с членами экипажа МКС приземлился. Фото: скрин видео

Корабль "Союз МС-16", на борту которого находились три члена экипажа Международной космической станции, благополучно совершил посадку в Казахстане. Он приземлился 22 октября в Казахстане. Трансляция расстыковки корабля с МКС и его посадка велась на сайте Роскосмоса.

Сообщается, что на Землю прибыли космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавта NASA Кристофера Кэссиди. Состояние всех астронавтов с момента приземления врачами оценивается как хорошее.

Также отмечается, все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме.

- Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят на аэродром Чкаловский. В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звёздном городке. За их состоянием здоровья будут наблюдать врачи, - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.