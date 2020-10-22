Алексей Миранчук забил мяч в дебютном матче за «Аталанту» в игре Лиги чемпионов Фото: Instagram.com

В среду, 21 октября, Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук забил гол в дебютном матче первого тура группы D Лиги чемпионов в игре против датского «Мидтьюлланна».

В гостях «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» со счетом 4:0. В матче голами отметились Дуван Сапата (26-я минута), Алехандро Гомес (36-я минута), Луис Муриэль (42-я минута) и Миранчук, который забил на 88 минуте.

Российский полузащитник вышел на поле только на 80-й минуте. Он заменил Дувана Сапату.

Миранчук перешел в итальянский клуб в начале сентября. Однако 23 августа футболист получил травму, в связи с чем пропустил первые матчи в сезоне. Минарчук ранее играл «Локомотиве», где провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами.