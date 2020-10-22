Госдеп считает, что США и Россия близки к продлению ДСНВ на год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и Москва очень близки к достижению договорённости о продлении на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление сделал спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя продлении соглашения и условия о заморозке ядерных арсеналов на год.

«У нас ещё нет соглашения, но, конечно, учитывая то, что Россия продвинулась в направлении предложения США по этому ограничению, похоже, что обе стороны значительно сближаются. И мы, я бы сказал, достаточно близки к сделке», - заявил он в интервью PBS.

Биллингсли отметил, что на данном этапе Вашингтон и Москва не обсуждают договор, а говорят «о политическом соглашении», которое в течение следующего года «воплотится в этом договоре».

Напомним, ранее Биллингсли заявил об условии о заморозке ядерных арсеналов, и сообщил, что США уже готов к сделке, и при выполнении этого условия может «достичь её уже завтра». Позже советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вашингтон отказывается продлить договор без дополнительных условий. Накануне МИД РФ заявил, что Россия готова вместе со Штатами заморозить число ядерных боезарядов в случае продления договора.