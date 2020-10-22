В Госдуме предложили заморозить цены на домашний интернет, пока россияне трудятся на «удаленке»

Операторы планируют поднять тарифы на Интернет в 2021 году на 10-20 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме предлагают не поднимать цены на домашний интернет на время пандемии. Депутат Госдумы Евгений Федоров стал автором инициативы, он отмечает, что из-за ситуации с заболеваемостью многие вынуждены трудиться из дома. Повышение тарифов на связь больно ударит по карманам россиян.

Свое письмо парламентарий направил на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева.

- Прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года, — цитирует RT текст обращения.

Депутат так же отметил, что недавний опрос операторов фиксированной связи, в том числе и домашнего интернета, показал, что в 2021 году они планируют поднять цены на минимум на 10—20%.

Депутата так же отметил, что подключение к домашнему интернету стало для многих россиян рабочей необходимостью, сообщает телеканал "360".