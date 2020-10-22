Разведка США обвинила Россию и Иран в попытках вмешаться в американские выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф предупредил американцев, что Россия и Иран пытаются вмешаться в президентские выборы в Штатах, оказывая давление на общественное мнение.

По его словам, Москва и Тегеран якобы получили «некоторую информацию» о регистрации избирателей, что позволит им влиять на выборы.

«Мы выявили двух иностранных игроков - Иран и Россию, которые предприняли специальные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов», - заявил глава Нацразведки США, утонив, что данные Ираном и Россией получены отдельно.

Рэтклифф заявил, что полученные данные могут использоваться иностранными лицами для того, чтобы сообщать избирателям информацию, «которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос», а также подорвет доверие к выборам.

В заключение глава Нацразведки обратился к американским избирателям с призывом «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».

Напомним, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае его победы на выборах, последствиями за приписываемые России вмешательства в американские выборы.