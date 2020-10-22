Специалист назвал главный недостаток нового iPhone 12 Фото: REUTERS

Главным недостатком нового iPhone 12 Pro от Apple слишком быстро теряет зарядку.

Как сообщает главный редактор издания The Verge Нилая Пателя, время автономной работы iPhone 12 Pro будет сильно различаться при использовании сетей 4G и 5G. Автор статьи специально отправился в Нью-Йорк, где есть стабильное покрытие новейшей сети. На практике оказалось, что заряда хватило всего на 2,5 часа, по прошествии чего батарея показывала лишь 18 процентов.

Сети миллиметрового диапазона mmWave 5G, как отмечает эксперт, более энергозатратны и даже нагревают самртфон при длительном использовании, поэтому в плане автономной работы, по его словам, наилучшей моделью будет iPhone 11.

Как писал сайт kp.ru, в ходе презентации новинки глава Apple Тим Кук назвал новую функцию 5G началом новой технологической эры. Он отметил, что новый гаджет будет автоматически переключаться на LTE, когда 5G meltn не нужен, что позволит сэкономить заряд батареи. При этом скорость беспроводной сети будет зависеть от оператора и региона.