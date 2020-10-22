«Сдал с потрохами»: Зеленского обвинили в предательстве интересов Украины в угоду ЕС и НАТО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предал национальные интересы страны, и не имеет никакого плана, кроме как продолжение курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Такое заявление сделал глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик.

«Прекрасно понимаю, все что он смог сделать за этот год, он уже сделал - сдал национальные интересы с потрохами», - сказал политик в эфире NewsOne.

Кроме того, Андрей Лесик раскритиковал политику украинского лидера на Донбассе, назвав действия властей «хождением по кругу».

Напомним, еще в начале года на экономическом форуме в Давосе глава незалежной рассказал о перспективе членства Киева в Евросоюзе и сообщил, что Украина могла бы занять место Великобритании. Также речь идет и о вступление в Североатлантический альянс.