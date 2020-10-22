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В России проверили продукты питания на наличие коронавируса

Роспотребнадзор провел мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на COVID-19
Источник:kp.ru
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В России проверили продукты питания на наличие коронавируса

В России проверили продукты питания на наличие коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили в продуктах питания образцы коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве после проведения мониторинга по обследованию объектов окружающей среды на наличие COVID-19.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», - приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, образцы коронавирусной инфекции были выявлены только в 170 смывах из исследованных более 135 тысяч с поверхностей в медицинских организациях, а также в транспорте и на торговых объектах. В общем положительные находки составляют всего 0,13 процента от общего числа проб.

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