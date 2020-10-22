Названо заболевание, снижающие риск заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Люди, страдающие аллергией, в меньшей степени подвержены онкологическим и вирусным заболеваниям, в том числе заражению коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала российский врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих

«Аллергики вообще меньше болеют вирусными заболеваниями и от онкологии страдают реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)», - пояснила специалист в интервью Sputnik.

Кроме того, Рыжих отметила, что появление кашля и затрудненное дыхание текущей осенью особенно настораживают, поскольку не исключают заражения коронавирусной инфекцией. Однако если кашель и затрудненное дыхание появляются у человека не впервые, то это может быть проявлением аллергического заболевания.

Напомним, накануне ученые выяснили, почему коронавирусная инфекция является более агрессивной, чем ее предшественники и похожие вирусы. Согласно их данным, что для проникновения в клетки COVID-19 использует еще один рецептор на их поверхности - нейропилин-1 , который в большом количестве содержится в дыхательных путях, сосудах и нейронах головного мозга.