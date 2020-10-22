Главный тренер "Аталанты" после гола Миранчука в Лиге Чемпионов сделал заявление о будущем футболиста

"Аталанта" празднует гол Алексея Миранчука. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук, который в начале осени перешел в состав "Аталанты", наконец-то провел свой первый матч за новый клуб. И получилось дебютировать очень удачно! Он вышел в конце поединка Лиги Чемпионов против датского "Мидтьюлланда" и забил гол первым же ударом. Клуб из Бергамо, за который выступает Миранчук, добился победы со счетом 4:0.

После матча главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, говоря об итогах матча, отметил:

- Мы всегда хорошо реагировали на неудачи. Сегодня нам нужна была победа. Было нелегко, несмотря на результат. Другим командам тут тоже придется несладко.

Говоря же о персоналиях, наставник клуба из Бергамо отметил действия русского футболиста:

- Сегодня мы забили очень хорошие голы, включая гол Миранчука. Но также мы сегодня здорово действовали в обороне, пускай даже ошибок полностью избежать нельзя.

Гасперини отметил, что футболист, перешедший из "Локомотива", набирал форму, играя за молодежный состав "Аталанты". Восстановление было довольно долгим по срокам, однако же, все уже позади:

- Миранчук пропустил месяц, он только недавно приступил к тренировкам и еще полноценно не работал с командой, разве что сыграл с молодежкой. Увы, восстановление после травмы оказалось достаточно долгим, - сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что следующая игра у "Аталанты" намечена на 24 октября. В чемпионате Италии клуб Миранчука сыграет на своем поле против "Сампдории".