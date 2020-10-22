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Россиян призвали не делать компьютерную томографию «на всякий случай»

Эксперт ведомства отметил, что КТ не помогает диагностировать коронавирусную инфекцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян призвали не делать томографию «на всякий случай»

Россиян призвали не делать томографию «на всякий случай»

Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин призвал не делать компьютерную томографию профилактически без назначения врача, «на всякий случай», поскольку КТ не помогает выявить инфекцию, а ажиотаж создает нагрузку на систему здравоохранения.

Специалист назвал показания для КТ, среди которых одышка и температура выше 39 градусов, симптомы респираторной вирусной инфекции, а также серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.

По его словам, КТ хорошо выявляет изменения в легких, однако она не диагностирует инфекции, и не является методом скрининга. Тюрин отметил, что, если компьютерная томография не выявила изменения в легких, то не значит, что у пациента нет заражения, поскольку его может обнаружить только лабораторная диагностика.

«Сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях, в целях диагностики COVID-19 граждане массово ... Призываю граждан не делать компьютерную томографию "на всякий случай", так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям», - заявил он.

Для определения наличия коронавирусной инфекции Тюрин посоветовал сдавать ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла, из зева.

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