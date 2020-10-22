Азербайджан заявил о пуске баллистических ракет со стороны Армении Фото: REUTERS

Армения выпустила баллистические ракеты в направлении Габалинского района на севере Азербайджана. Такое заявление сделали в азербайджанском Министерстве обороны.

По данным военного ведомства республики, пуск баллистических ракет произошел в четверг, 22 октября, в 09:00 (08:00 по московскому времени) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира

Ереван заявление Баку опровергает. В Минобороны Армении заявили, что сообщения Азербайджана о запуске ракет не соответствуют действительности.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября этого года. 9 октября представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций по сложившейся ситуации и достигли соглашения о перемирии. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий договора со стороны своего противники. Россия, как и ряд других стран призвал стороны к решению конфликта дипломатическим путем.