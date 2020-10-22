Гинцбург: лекарства не будут альтернативой вакцине

Глава центра им. Гамалеи предположил, как изменится ситуация при COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аптеках появились лекарства от коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург объяснил, можно ли рассматривать их как альтернативу вакцинации, которая пока еще не доступна для массового потребителя.

- Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга, - комментирует ученый «Известиям».

Тем не менее, в случае с коронавирусом ситуация может быть несколько иной. Давать прогнозы по этому поводу станет возможно, когда пройдут многочисленные исследования.

- На уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса, - говорит Гинцбург.

Ранее член-корреспондент РАН, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили объяснил, почему коронавирус не ослабевает со временем и чем это выгодно человечеству, пишет RT.