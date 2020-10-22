Новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 октября 2020: в стране заразились еще 15 971 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 октября 2020 Фото: Светлана Макеева

Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в России на четверг, 22 октября 2020. За минувшие сутки в стране выявили 15 971 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 27,8 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 1 463 306 человек.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 4 413 человек, а также в Санкт-Петербурге (697) и Московская область (462). В пятерку антирейтинга, как и ранее, попали Нижегородская и Ростовская области, где выявили 354 и 297 новых зараженных. Как писал сайт kp.ru, эти регионы уже долгое время остаются в лидерах.

Выздоровело за минувший день 11 428 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 290 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 25 242 человек, а выздоровело уже 1 107 988 человек