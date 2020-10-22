Юрий Семин высказался после дебюта Миранчука за "Аталанту" с голом в Лиге Чемпионов

Миранчук отметился голом за "Аталанту" в первой же игре Лиги Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Миранчук успешно провел первый матч за свой новый клуб - "Аталанту" из города Бергамо. Воспитанник московского "Локомотива" вышел на замену в конце поединка против "Мидтьюлланда" и забил гол первым же ударом. Встреча прошла в Дании и итальянский клуб добился победы со счетом 4:0.

Известный тренер Юрий Семин, под началом которого долгое время играл один из братьев-близнецов Миранчук, высказался по поводу первой игры Алексея за новую команду:

- Его дебют получился великолепным, пусть ему дали и немного времени. Даже не сомневаюсь, что он закрепится в основе "Аталанты". Такой быстрый результат придает большую уверенность в дальнейших действиях, - приводит слова Семина "Р-Спорт".

Семин уверен, что скоро у Миранчука заметят и другие положительные качества как у футболиста:

- Алексей - результативный игрок, он еще раз подтвердил бомбардирские качества. Также скоро все узнают, что он прекрасно может отдать последнюю передачу.

Следующая игра у "Аталанты" - 24 октября в чемпионате Италии на своем поле против "Сампдории".