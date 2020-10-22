Турция заявила, что С-400 не будут интегрированы в структуры НАТО Фото: REUTERS

Российские зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции будут задействованы независимо от системы НАТО, и не будут интегрированы в системы Североатлантического альянса. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», - приводит телеканал ТRТ слова главы Минобороны, который отметил, что приобретение Анкарой у российских ЗРС вовсе не означает, что Турция «отдаляется от НАТО».

Глава военного ведомства также прокомментировал учения с участием С-400 часть. По его словам, это часть программы закупок. которая является «чисто технической деятельностью».

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку российских ЗРС стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. В августе этого года стороны подписали контракт на поставку второго полка С-400.

Турция уже испытала российские ЗРК из первой партии на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II в июле этого года. Накануне Анкара провела новый успешные испытания