Адвокат рассказал, почему потерпевшие против смягчения приговора Ефремову Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат потерпевших Александр Добровинский объяснил, почему потерпевшая сторона выступает против смягчения приговора осужденному на восемь лет лишения свободы за смертельное аварии актеру Михаилу Ефремову, несмотря на уплаченные 3 миллиона.

«А ведь никто не прочёл до конца наш гражданский иск, в котором была указана сумма компенсации в 3 млн 110 тысяч рублей. 3 миллиона нам заплатили, а оставшиеся деньги - это сумма расходов на похороны - будем взыскивать через суд», - рассказал корреспонденту kp.ru

Напомним, ранее Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу в размере 3 миллионов рублей. Потерпевшие ранее получили по 200 тысяч рублей ранее, а оставшуюся сумму правозащитники осужденного принесли прямо в зал суда в портфеле в виде наличных.