Экономисты сделали прогноз по курсу рубля после заседания Банка России

Аналитик дал прогноз по курсу рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скорее всего, курс рубля после заседания Банка России значительно не изменится. Такой прогноз озвучил Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». При этом в долгосрочной перспективе рубль может укрепиться на фоне сохранения ключевой ставки.

«На наш взгляд, реакция рубля на ожидаемое сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в эту пятницу будет незначительной. В то же время, если в комментариях к своему решению Банк России проявит ужесточение взглядов на дальнейшую монетарную политику, это способно оказать поддержку рублю на более долгосрочном горизонте», - цитирует эксперта «Российская газета».

Аналитик также добавил, что укреплению рубля в среднесрочной перспективе также способствует сокращение отставания от конкурента предвыборного рейтинга Дональда Трампа. Его победа на выборах в США могла бы положительно сказаться на укреплении россиянкой валюты, считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что на открытии торгов Московской биржи в четверг, 22 октября, курсы доллара и евро выросли по отношению к показателям закрытия, передает «Свободная пресса».