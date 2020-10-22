Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от СВР России Фото: REUTERS

В ходе встречи в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свою благодарность главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, и заявил, что особенно признателен за регулярную информацию, которую предоставляет СВР РФ.

Глава Белоруссии подчеркнул важность совместной работы белорусских и российских спецслужб с учетом внешней обстановки.

«Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе», - заявил белорусский лидер.

В ответ глава СВР РФ заявил, что спецслужбы России и Белоруссии могут сделать многое для того, чтобы защитить их от возникающих угроз и обеспечить интересы стран.

Как писал сайт kp.ru, глава Службы внешней разведки России прибыл в Минск во Дворец независимости в четверг, 22 октября, для встречи с президентом Белоруссии