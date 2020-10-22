«Приносил ему в СИЗО красный Мальборо»: в деле Михаила Ефремова обнаружился тайный адвокат

Михаил Ефремов Фото: REUTERS

В четверг, 22 октября, начался апелляционный суд по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. В зале суда появился новый адвокат Андрей Алёшкин, которого после вынесения приговора нанял для защиты обвиняемого Никита Джигурда.

«Мы несколько раз встречались в СИЗО, я приносил ему сигареты - две пачки красного «Мальборо», на зоне ведь табак это валюта», - рассказал Алешкин kp.ru. - Договорились, что Михаил Олегович извинится перед семьей погибших, передаст им соответствующие письма. Но за два дня до апелляции Софья (жена актёра. - Ред.) неожиданно отказалась от моего участия и прекратила всякое общение, обвинив в сговоре с Дубровинским (адвокатом потерпеших). А теперь тройка новых адвокатов отказывается со мной сотрудничать. Цирк какой-то! «

Между тем, Добровинский, по его словам, действительно вёл переговоры с Алешкиным. И если бы получил от него письменные извинения Ефремова, просил бы потерпевших поддержать смягчение приговора.

Как писал сайт kp.ru, адвокат потерпевших ранее объяснил, почему потерпевшая сторона выступает против смягчения приговора осужденному, несмотря на уплаченные 3 миллиона. Он заявил, что речь шла еще о 110 тысяч рублей - сумма расходов на похороны, которую будут взыскивать через суд