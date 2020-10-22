В комитете Госдумы прокомментировали идею заморозки цен на домашний интернет

В Госдуме оценили идею заморозки цен на домашний интернет Фото: Shutterstock

В комитете Госдумы оценили идею заморозить рост цен на домашний интернет. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал инициативу Евгения Федорова правильной.

«Я не могу сказать, что тарифы на домашний интернет как-то сильно растут. Но вопрос поставлен в правильном ключе. Именно этим сейчас занимается комитет по труду, мы готовим ко второму чтению проект закона об удаленной / смешанной занятости. Но одной заморозкой тарифов вопрос не решить», — цитирует Нилова RT.

Депутат также добавил, что резкого роста на тарифы домашнего интернета на фоне перевода многих сотрудников на удаленный режим работы, не наблюдается.

Напомним, ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить в России цены на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. По мнению депутата, эта мера поможет гражданам, которым временно пришлось перейти на дистанционный режим учебы и работы.

Федоров также отметил, что проведенные исследования показали, что операторы планируют индексацию тарифов в 2021 года минимум на 10-20%, пишет сайт argumenti.ru.