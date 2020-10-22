В Кремле рассказали, какое шампанское пил Путин за здоровье Михалкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какое шампанское пил президент России Владимир Путин, поздравляя с днем рождения режиссера Никиту Михалкова.

Представитель Кремля отметил, что не знает, какое именно шампанское пил глава государства. «Марку, с другой стороны, я не могу называть, это было бы не совсем правильно. Но отечественная марка», - заявил пресс-секретарь.

В отношении Никиты Михалкова, который также пил шампанское, Песков сообщил, что тоже не знает, но «можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское».

Напомним, в минувшую среду, 21 октября, российский лидер поздравил режиссера с днем рождения по видеосвязи, когда Михалков отметил свой 75-летний юбилей. В этот же день президент подписал указ о присвоении режиссёру звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ