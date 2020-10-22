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Алиев: Азербайджан никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Карабаха

Источник:kp.ru
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Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Баку никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который отметил, что республика не исключает культурную автономию армян в Карабахе

«В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся», - заявил азербайджанский лидер, отметив, что Баку не давал на это согласие во время переговоров и «сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи»

Кроме того, Алиев заявил, что Азербайджан собирается вернуть «абсолютно все» территории, которые считает своими.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе