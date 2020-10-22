Названо условие, при котором курьер в ДТП с Ефремовым мог спастись

Михаил Ефремов Фото: REUTERS

Петр Хархорин, адвокат актера Михаила Ефремова, уверяет, что показания одного из экспертов крайне важны, и, если все было, как он говорит, Сергей Захаров погиб от удара о рулевую колонку из-за отсутствия ремня безопасности. Однако есть показания специалиста с противоположными выводами, поэтому защита запрашивает экспертизу.

«Прошу суд апелляционной инстанции назначить судебно-медицинскую и транспортную экспертизы, чтобы выяснить, был ли пристегнут Сергей Захаров, - заявил адвокат, отметив, что суд первой инстанции этот вопрос вообще не рассматривал. «Хотя если бы мы с самого начала участвовали в деле, мы бы настаивали на экспертизе ещё в Пресненском суде. Вполне возможно, ремень безопасности спас бы жизнь Сергею Захарову», - добавил он.

Если Захаров нарушил ПДД, это может стать ещё одним смягчающим обстоятельством для Михаила Ефремова.