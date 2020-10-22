Эксперт объяснил, почему россияне не любят банки

Россияне стали негативно относиться к банкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос, проведенный недавно показал, что россияне стали негативно относиться к банкам. Показатель лояльности за последние пять лет упал с 43 до 1,3 пунктов. Почти каждого россиянина раздражают кредитные учреждения.

Эксперты объяснили, почему так происходит. В первую очередь влияет падение доходов населения, обязательства перед банками больнее бьют по карману и люди воспринимают ситуацию в негативном ключе.

- Еще одна причина недовольства – банки не несут никаких социальных функций, только коммерческая составляющая. Мы видим, что падают доходы у населения, а в общем банки, банковский сектор у нас очень хорошо себя чувствует. Он не потерял ничего в ходе кризиса, - говорит в беседе с ОТР доктор экономических наук, председатель «Финпотребсоюза» Игорь Костиков.

Эксперт уверен, что банки перестали вникать в проблемы клиентов, а только навязчиво обзванивают, предлагая свои продукты, зачастую абсолютно ненужные простым людям.

Несмотря на недовольство, россияне стали чаще оформлять ипотечные кредиты. Только в сентябре 2020 года были выданы рекордные 194 тыс. займов, это превышает средний показатель в ипотечных кредитов, это количество превышает прошлогодний показатель в 1,8 раза, пишет газета "Известия".