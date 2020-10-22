Роналду пропустит ближайшие матчи из-за коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит ближайшие поединки свой команды. В том числе он не сможет сыграть в матче 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны". Его встреча с Лионелем Месси откладывается из-за того, что у португальца во второй раз обнаружен коронавирус.

Очередной тест, сданный Роналду, дал положительный результат. И согласно протоколам УЕФА, он должен за неделю до матча еврокубков предъявить отрицательный результат. Однако же, теперь Криштиану будет отдыхать, пишет Marca.

Ранее 13 октября стало известно, что у Роналду обнаружили коронавирус. Это произошло во время его пребывания в сборной. И после положительного теста Криштиану должен был вернуться в Турин. Однако остался у себя дома. В Италии ему нужно было бы 14 дней сидеть на самоизоляции, а в Португалии - только 10.

Встреча "Ювентуса" и "Барселоны" запланирована на 28 октября и пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Турине. Начнется она в 23:00 по московскому времени.