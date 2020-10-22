ФСБ: В Московской области предотвращен теракт

В Московской области ФСБ предотвратила теракт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 22 октября, поступило сообщение о том, что в Московском регионе предотвращен теракт.

Задержанный выходец из Центральной Азии готовил взрыв в одном из зданий органов власти, сказано в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ

"Предотвращен террористический акт в столичном регионе. Задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения", - следует из релиза.

По указанию последователей международных террористических организаций он собирался взорвать самодельную бомбу.

Мужчина хотел в дальнейшем покинуть Россию и уехать на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне террористов.

В его тайнике кроме компонентов самодельной бомбы обнаружена и переписка с сообщниками. Они рассказывали ему, как изготовить самодельное взрывное устройство. Найдено и видео присяги главарям террористов.

О том, где и когда должен был произойти теракт пока не сказано.