"Я раскаиваюсь в совершенном мною беззаконии": Ефремов выступил на суде с последним словом

Ефремов напомнил суду, что он является отцом, и хотел бы принимать участие в воспитании своих детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Мосгорсуде, 22 октября, прошла апелляция по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий. Михаил Ефремову дали право последнего слова.

«Извинения потерпевшим я принёс сразу, мне их безумно жаль, они потеряли близкого человека. А адвокаты потерпевших получили дурную славу - теперь все знают, что они посадили Ефремова. Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в совершенном мною беззаконии», - сказал Ефремов в зале суда.

Он отметил, что трагедия разделила его жизнь на две части, и он теперь все время думает о погибшем по его вине Сергее Захарове.

Ефремов напомнил суду, что он является отцом, и хотел бы принимать участие в воспитании своих детей.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Он был пьян и превысил скорость на 25 км/ч, как позднее сообщил прокурор. Джип артиста вылетел на встречную полосу врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского. Судебный процесс по делу продолжался три месяца. 8 июня судья Елена Абрамова вынесла меру пресечения - приговорить актера к 8 годам колонии общего режима. Позднее актер отказался от прежнего адвоката Эльмана Пашаева, раскаялся в своем поступке и просит судью о смягчении приговора.