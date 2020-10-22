Ефремов заявил о готовности «прервать все отношения алкоголем» ради свободы

Ефремов готов отказать от алкоголя ради свободы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мосгорсуде прошла апелляция по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с места событий.

После выступления адвоката судья предоставила актеру слово. Ефремов заявил, что раскаивается в совершенном преступлении, но просит суд принять во внимание факт того, что он признал вину, выплатил компенсацию пострадавшей стороне, а также, что он является отцом и желает принимать участие в воспитании своих детей. При этом Ефыремов готов изменить свое отношение к алкоголю.

«Я прерву все отношения с алкоголем», — сказал Михаил Ефремов на последнем слове в Мосгорсуде.

Адвокаты просили судью сократить срок до 4 лет условно. Выслушав участников процесса судья объявила приговор - 7 лет 6 месяцев заключения. Защита намерена обжаловать приговор Ефремову в кассации.

Напомним, что Михаил Ефремов признан виновным в деле о смертельном ДТП, произошедшим 8 июня на Садовом кольце. Он был приговорен к восьми годам колонии общего режима.