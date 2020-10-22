"Как бы не простудиться на ваших похоронах": Владимир Путин высказался о недоброжелателях России

Путин высказался о недоброжелателях России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 октября выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он оценил возможности недоброжелателей России, подчеркнув, что страна может справиться с любыми трудностями, и это много раз доказано в мировой истории.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия справится с любыми трудностями, в том числе и с санкциями.

"Мы же обращались и с площадки ООН хотя бы по гуманитарным соображениям, хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России — бог с ними, мы справимся с этим", — отметил он.

Президент напомнил, что при сложной эпидемиологической ситуации в мире всем странам нужно исключить политику двойных стандартов.