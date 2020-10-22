Уроки американского сленга: RT расскажет тонкости речи юга США

RT выпустил новый эпизод "Акцент Шоу". ФОТО Zuma/TASS

На YouTube-канале «Спик Изи» вышел новый выпуск программы «Сленгуем!». В шестом выпуске ведущий Алексей Ярошевский расскажет, что такое commode. Почему важно не путать данное слово с мебелью и почему данным образом называют приятный подарок в Луизиане.

Зрители узнают много интересных тонкостей, которые помогут лучше понять южный диалект. А еще разобраться в самых популярных выражениях, применимых от Алабамы до Теннесси.

Выпуск вышел на YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT.

Ранее в новом эпизоде «Акцент шоу» на канале «Спик Изи» ведущий рассказал про ямайский сленг.