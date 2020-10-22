Центральная улица Дивеева заметно преобразилась

В Дивееве завершились работы по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«На благоустройство двух территорий для комфортного отдыха в Дивееве было направлено 12,9 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Дивеево исторически привлекает внимание туристов, паломников. И проекты благоустройства общественных территорий здесь позволяют, с одной стороны, создавать комфортные пространства для местных жителей, а с другой - привлекают внимание гостей, формируют у них представление о Нижегородской области».

В рамках благоустройства преобразилась центральная улица Дивеева. Две комфортные зоны отдыха появились на улице Октябрьской. Здесь проложены тротуары, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы. На одной из площадок создан скейт-парк.

«Ежегодно мы благоустраиваем десятки парков, улиц и скверов во всех районах области. В этом году в рамках национального проекта преобразим 129 общественных пространств и 125 дворов. Работы на объектах уже завершаются», - добавил губернатор Нижегородской области.

На благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов будет в общей сложности направлено 1,5 млрд рублей.

Ранее Глеб Никитин отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона: позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.