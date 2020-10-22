Разворотнева объяснила, как ввести компенсацию за ЖКУ для малообеспеченных

Поддержку получали семьи, которые в этом действительно нуждаются Фото: Артем КИЛЬКИН

В России обсуждают предложение освободить от коммунальных платежей малоимущие семьи. Для того, чтобы льгота работала, необходимо находить в бюджете почти 140 млрд рублей ежегодно.

В Общественном совете при Минстрое и в Государственной думе уже поддержали инициативу.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева уверена, что идея в целом хорошо. Важно акцентировать внимание на адресной помощи, чтобы поддержку получали семьи, которые в этом действительно нуждаются.

- Сегодня есть льготы и субсидии. Есть обеспеченные многодетные семьи, для которых льгота по оплате услуг ЖКУ, скажем так, несущественна. Поэтому во главу угла надо ставить не принадлежность человека к какой-то группе, а реальное финансовое положение, - комментирует Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» NEWS.ru.

По ее мнению, субсидия поможет людям избежать долгов, а ресурсоснабжающим организациям вовремя получать оплату. Главное избежать сборов многочисленных бумаг для получения льготы.

- Получается замкнутый круг. У человека уже есть долги. В субсидии ему отказывают. Без финансовой помощи он не может погасить задолженность. Правила предоставления субсидии необходимо менять, - заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что инициатива коснется семей с доходом ниже прожиточного минимума или равным ему на одного человека, пишет газета "Известия".