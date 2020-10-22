Путин: У мира не будет будущего без ограничений в гонке вооружений

Путин заявил, что у мира не будет будущего без ограничений в гонке вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У мира нет будущего без ограничений в гонке вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

- На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений. Вот о чем нам нужно всем задуматься, вот о чем мы призываем задуматься всех наших партнеров, - сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

В связи с этим Путин напомнил о выходе США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

- Но всем же хорошо известно - выход из системы Противоракетной обороны, потом из Договора по ракетам меньшей и средней дальности, потом по "открытому небу", ну выхода еще нет, но в Америке заявили, что они начали процедуру выхода из этого договора. Почему? На каком основании? Даже не объясняют почему, просто не объясняют почему, - добавил Путин.