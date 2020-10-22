Путин заявил, что в Карабахе погибли почти пять тысяч человек Фото: REUTERS

С момента начала боевых действий в Карабахе погибли почти пять тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что у России всегда были особые связи и с Арменией, и с Азербайджаном. Сейчас в РФ живут порядка двух миллионов армян и азербайджанцев.

- У России глубокие связи с этими странами. Для нас Армения и Азербайджан равные партнеры. Мы хотим с ними выстраивать полноценные отношения. Для нас огромная трагедия, что в Нагорном Карабахе гибнут люди, - подчеркнул Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что надеется на помощь США в урегулировании конфликта. 23 октября главы МИД Армении и Азербайджана встречаются в Вашингтоне.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Представители Армении и Азербайджана уже не раз садились за стол переговоров, однако остановить боевые действия пока не удалось. По словам президента непризнанной республики, сейчас бои продолжаются на южном направлении в районе реке Аракс, на границе с Ираном.