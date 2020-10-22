Путин исключил необходимость ввода жестких ограничений из-за коронавируса

Путин сказал, что в данный момент вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия необходимости нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 22 октября, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай" президент России Владимир Путин высказался о том, что в данный момент вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия необходимости нет. Но при этом глава государства отметил, что необходимо скорректировать поддержку отдельных отраслей, в частности малого и среднего бизнеса.

"Нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки", - сказал Путин.

Напомним, что весной из-за пандемии коронавирусной инфекции власти страны приняли решение ввести жесткие ограничения для сдерживая эпидемиологической ситуации в России. По оценкам специалистов из-за коронавируса пострадала мировая экономика. В данный момент власти России делают все возможное, чтобы поддержать малый и средний бизнес. О повторном вводе самоизоляции и закрытии предприятий речи не идет.