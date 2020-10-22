Владимир Путин: Я ни одной книжки про себя не прочитал

Путин заявил, что не задумывается о своей роли в истории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин заявил, что не задумывается о своей роли в истории.

- Я не думаю никак о своей роли в истории. Пускай об этом думают те люди, для которых это интересно, а я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее, - сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай"

Ранее в ходе этого же совещания Путин высказался о том, какое государство он считает сильным. По его словам, сила государства не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан. Оно проявляется в готовности делегировать государству широкие полномочия. Путин отметил, что именно люди являются источником власти.

- Убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства, - заключил он.