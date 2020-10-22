Умерла Мардж Чэмпион - актриса, ставшая прообразом Белоснежки

Актриса Мардж Чэмпион. Фото: Mary Evans/AF Archive/EAST NEWS

На 102 году жизни скончалась американская актриса и танцовщица Мардж Чэмпион. Именно она когда-то стала прототипом Белоснежки.

Трагическую новость сообщило издание The New York Times со ссылкой на ее сына Грегга Чэмпиона. По его словам, Мардж не стало в минувшую среду. Причину смерти пока не называют.

Мардж Чэмпион родилась в 1919 году. С самого детства она занималась танцами, и уже в 12 лет начала сама преподавать балет в школе своего отца. Вскоре Мардж пригласила студия «Walt Disney»: с нее рисовали движения Белоснежки во время танца. После этого Чэмпион выступила моделью для еще одной диснеевской героини - Голубой Феи из «Пиноккио».

В 1950-х Мардж и ее муж Гауэр Чэмпион снимались в голливудских мюзиклах «Мистер Музыка», «Плавучий театр», «Это выглядит красиво». Супруги неоднократно появлялись и на телевидении. После развода Мардж продолжила сниматься в кино, а в конце жизни преподавала хореографию в Нью-Йорке.