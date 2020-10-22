Владимир Путин рассказал, что скучает по своим детям

Президент сказал, что очень редко видит своих детей и очень по ним скучает. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин, в четверг, 22 октября выступая по видеосвязи на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о том, что из-за большого количества работы редко видится со своими детьми и очень по ним скучает.

"По детям. Редко вижу их", - сказал президент Российской Федерации Владимир Путин отвечая на вопрос ведущего и директора по научной работе клуба "Валдай" Федора Лукьянова скучает ли он по чему-нибудь.

На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент также затронул темы экологии, политики двойных стандартов, роли ведущих держав мира, введенных против России санкциях, недоброжелателях России и эпидемиологической ситуации в мире. Он рассказал о принятых решениях и возможных выходах из сложных ситуаций. Президент подчеркнул, что страна справиться со всеми трудностями благодаря гражданам России.