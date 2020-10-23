Коронавирус в Москве, последние новости на 23 октября 2020 года: 97% пассажиров метро носят маски

Москва. Пассажиры в защитных масках в вагоне поезда метро. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице за последние сутки выявили 4413 новых случаев коронавируса, среди них 43,5% - от 18 до 45 лет. Госпитализировали 1231 человека.

- Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находятся 343 человека, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

При этом побороли коронавирус в Москве уже 282 492 человека. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Масочно-перчаточный режим в столице не отменяли и соблюдать его нужно в общественном транспорте не только взрослым, но и детям. Как в Москве штрафуют подростков без масок и перчаток «КП» рассказали в ГКУ «Оператор перевозок». Напомним, что штраф для взрослых составляет 5000 рублей.

В столичном метро говорят, что ситуация с нарушителями улучшилась – защитные средства используют 97% пассажиров. Больше всего нарушителей на станциях метро: «Савеловская», «Щелковская», «Новогиреево», «Семеновская» и «Теплый стан».

- Людей без масок и перчаток не пустили в метро, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

За отсутствие масок и перчаток оштрафовали 58 человек в торговых центрах «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «ХL» - каждый заплатит по 4000 рублей. Сотрудники Роспотребнадзора закрыли частный медицинский центр «Клинический госпиталь на Яузе» за нарушения мер профилактики коронавируса.

- Расследование проводилось в связи с регистрацией случая заболевания коронавирусом у сотрудника клиники, - говорит Юлия Ларина, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве ЮВАО. – Не была организована маршрутизация пациентов с вирусными пневмониями и здоровых пациентов - не разделены.

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