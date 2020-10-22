Татьяна Голикова объяснила, почему выступила против бюджетной медицины в РФ

Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что возвращаться к бюджетной медицине России не следует. Об этом она сказала в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованного в сборнике "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России" на сайте РАНХиГС.

"Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине", — сказала Голикова.

Она считает, что дефицит бюджетной медицины складывается в большей степени в регионах. Вице-премьер подчеркнула, что поднять всю медицину в стране на данном этапе не представляется возможным, несмотря на большую или меньшую финансируемость федеральным бюджетом.

"В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект", — добавила Голикова.

Вице-примьер отметила, что Конституция подтвердила базовые основы и рассуждения по поводу бюджетной медицины нужно пока оставить.