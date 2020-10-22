В Госдуме назвали спектаклем санкции ЕС И Великобритании против России

В Госдуме прокомментировали санкции ЕС И Великобритании против России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме прокомментировали решение Великобритании и Евросоюза ввести санкции против двух граждан России и «85-го Главного центра специальных служб ГРУ». Причиной для рестрикций заявлены «причастность к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что санкции против России давно стали спектаклем, а в странах, которые их вводят, появились «целые отделы, придумывающие поводы для антироссийских санкций».

- Создают настоящие драматургические пьесы, в которых Россия — главный отрицательный персонаж. И неважно, что нет доказательств и даже объективных причин,- отметил Бальбек в беседе с RT.

Он уверен, что главная цель у многих иностранных политиков, поскорее «озвучить на весь мир, что наша страна в чем-то виновата». Разыгрывается целый спектаклю, где у «зрители возмущены и текут слезы».

Ранее сообщалось, что Великобритания заморозит счета и запретит въезд на свою территорию двум российским офицерам ГРУ и введет санкции против подразделения ГРУ 26165 под кодовым именем APT28, пишет газета "Известия".