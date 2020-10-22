Таролог дал совет, который поможет найти свою вторую половинку Фото: Евгения ГУСЕВА

Финалист «Правды экстрасенсов», таролог и хиромант Сергей Ворон объяснил, что мешает одиноким девушкам найти свое счастье. Часто будущая невеста сама не осознает, что отпугивает долгожданную встречу.

Есть целый ряд примет, которые нельзя нарушать. Тогда личная жизнь устроится без особого труда.

Всем известно, что нельзя примерять свадебное платье и фату, если свадьба не назначена. После каждой примерки желанная свадьба отодвигается на пару лет.

Еще не стоит без повода носить кольцо на безымянном пальце, это тоже отпугивает потенциальных женихов.

Мало кто знает, но стрижка волос и ногтей в «неудачное время», блокирует любовь.

- Если делать это после захода солнца, то можно блокировать любовь, - говорит экстрасенс Пятому каналу.

Некоторые комнатные растения тоже обладают отрицательной энергетикой. Нужно избавиться от таких цветов, это повысит шанс появления мужчины в квартире.

- Это так называемые „мужегоны“, монстера, кактус, гибискус, это диффенбахия. Не держите такие растения у себя в доме! — предупредил хиромант.