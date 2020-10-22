Когда Михаил Ефремов может рассчитывать на УДО, рассказал адвокат

Ефремов может расчитывать на УДО через 2,5 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новый адвокат артиста Владимир Васильев заявил, что Михаил Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания - 2,5 года.

"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", - сказал Васильев в интервью РИА Новости.

В четверг, 22 октября в Мосгорсуде прошла апелляция по делу о смертельном ДТП, в котором Михаил Ефремов был признал виновным и получил наказание в виде 8 лет колонии общего режима.

Адвокаты просили судью смягчить приговор и предоставить артисту 4 года условно. Защита также настаивала на проведении экспертизы, согласно которой могло выясниться, что погибший Сергей Захаров в момент аварии мог быть не пристегнут ремнем безопасности, что также сказалось на трагическом исходе ДТП. Но судья не удовлетворила просьбу правозащитников, отклонив просьбу об экспертизе и назначив Ефремову новый срок - 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации.