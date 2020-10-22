Стал известен пароль Дональда Трампа от Twitter

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Голландский хакер Виктор Геверс смог подобрать пароль и получить доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщила в четверг газета Volkskrant.

По данным издания, на прошлой неделе Геверс получил возможность к возможности публиковать посты от лица америанского лидера, а также доступ к его личным сообщениям в соцсети. Оказалось, что трамп использовал пароль maga2020! (сокращенное от Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой").