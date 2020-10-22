Почему нельзя ходить по магазинам в ретроградный Меркурий, объяснила астролог

До начала ноября стоит быть очень осмотрительным при совершении покупок, советует астролог Фото: Shutterstock

Астролог Василиса Володина объяснила, почему в ретроградный Меркурий не стоит ходить по магазинам, а если без покупок никак не обойтись, то нужно быть особенно внимательным.

Эксперт подчеркивает: во время обратного движения Меркурия все принятые решения могут оказаться неэффективными. Стоит отказаться от любых излишеств и отложить приобретение на поздний срок. Особенно, если похожая вещь уже имеется.

Если покупки не избежать, то нужно внимательно рассмотреть все детали и проверить комплектацию. Если речь идет о бытовой технике, то убедиться, что устройство работает и непременно взять чек на кассе.

- Требуйте чек, не срезайте бирки и не уничтожайте красивую упаковку, пока не убедитесь, что точно оставляете вещь у себя. Потому что очень часто во время ретро-Меркурия следующий шаг — это попытки вернуть купленный товар обратно продавцам, — добавила она в беседе с NEWS.ru.

А вот распродажи в это время нужно обходить стороной, так как они повышают риск совершения ненужных и неважных покупок.

Единственное на что стоит тратить деньги – это товары и услуги, которые помогают разобраться в себе.

- Консультация у психолога, грамотная книга, попытки учиться астрологии. Любое действие, которое помогает разобраться с собственной вытесненной болью, будет уместно, — отметила астролог.