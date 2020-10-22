Пингвины-геи украли яйцо у самок-лесбиянок и "усыновили" его

Пара пингвинов-геев по очереди высиживает украденное яйцо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители голландского зоопарка Амерсфорт стали свидетелями необычного поведения животных. Пара африканских пингвинов-геев украла гнездо с яйцом у другой гомосексуальной пары птиц. Будущего птенца лишились две самки пингвинов, живущие вместе. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники зоопарка отметили, что это не первая попытка пингвинов-геев украсть чужое яйцо. Отмечается, что в ноябре прошлого года они тоже совершили налет на чужое гнездо, но тогда им досталось не оплодотворенное яйцо, и птенец не вылупился. Специалисты полагают, что попытка обзавестись потомством у пары пингвинов-геев и в этот раз потерпит крах. Но пока оба самца по очереди высиживают "усыновленное" яйцо. А подвергшиеся нападению самки-лесбиянки построят новое гнездо.

В зоопарке Амерсфорта живут 17 африканских пингвинов, которые размножаются два раза в год.

Гомосексуализм у пингвинов является частым явлением, говорят зоологи. Однако примечательно, что несмотря на природное отклонение они все-равно стремятся обзавестись потомством.

Ранее Папы Римский Франциск в рамках документального фильма рассказал о гомосексуальных парах. Понтифик считает, что геи – "дети Бога, и они имеют право на семью". Возможно это касается и пингвинов.