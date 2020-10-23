Назван лучший стиральный порошок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Роскачества провели новое исследование стиральных порошков. Они выяснили, какие из торговых марок «Аист», «Миф», Dosia, Ariel, Tide, Persil и BiMax лучше всего справляются с удалением грязи и различных пятен, а также являются наиболее безопасными для использования.

Так, согласно результатам анализа, «Аист» подтвердил свое высокое качество и право претендовать на получение российского Знака качества, товар получил 5 баллов. Тем временем, по сравнению с данными прошлого года, качество Dosia и Ariel заметно улучшилось, а Persil лишь немного повысил эти показатели. Снизилось качество порошков «Миф», Tide и BiMax.