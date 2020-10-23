Госдума одобрила продление дачной амнистии до 2026 года

Для оформления дома по дачной амнистии, в упрощенном порядке, нужны только декларация, составленная самим владельцем, и техплан дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума РФ одобрила законопроект о продлении дачной амнистии для жилых и садовых домов до 1 марта 2026 года.

Над созданием проекта работали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Напомним, в России дачная амнистия действует с 1 сентября 2006 года. За 14 лет она позволила в упрощенном порядке оформить права на более чем 13 объектов - дачи, земельные участки, садовые и жилые дома, бани, гаражи и т. д. Однако некоторые положения амнистии истекают уже 1 марта 2021 года.

Теперь же, согласно законопроекту, эта возможность на оформление у россиян продлевается еще на пять лет - до 1 марта 2026 года. Оформить права на дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, можно на основании технического плана и декларации владельца объекта.

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